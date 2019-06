Avis aux médias - Démonstration du projet pilote de navettes électriques autonomes

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif, accompagné de Monsieur Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, convient les représentantes et représentants des médias à une démonstration et une prise d'images du projet pilote de navettes électriques autonomes au marché Maisonneuve.

DATE : Jeudi 27 juin 2019



HEURE : 13 h



LIEU : Place Gennevilliers-Laliberté 4375 rue Ontario

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884 ; Renseignements : Mélanie Gagné, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 868-8762