Avis aux médias - Demande d'assujettissement du CPE Le Jardin de Robi pour le maintien des services assurant le bien-être de la population, le Tribunal convoque les parties en audience

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail convoque les parties en audience en lien avec la demande d'assujettissement pour le maintien des services assurant le bien-être de la population du Jardin de Robi de Roberval. Rappelons qu'il s'agit de la première demande dont le Tribunal a été saisi dans le cadre d'un nouveau régime instauré par la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out (Loi 14).

L'audience publique aura lieu :

Date : 3, 4 et 5 mars



Heure : 9 h 30 Lieu : Hôtel Chicoutimi, salle Richelieu Adresse : 460, rue Racine Est Chicoutimi (Qc) G7H 1T7

L'audience permettra au Centre de la petite enfance Le Jardin de Robi inc. et au Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay - Lac-Saint-Jean - FSSS-CSN, de même qu'une partie intervenante, le Procureur général du Québec, de faire des représentations dans le cadre du recours fondé sur l'article 111.22.5 du Code du travail.

Au terme de l'audience, le Tribunal rendra une décision qui déterminera si les parties doivent maintenir des services assurant le bien-être de la population. Advenant le cas où il ordonnerait le maintien, les parties auront sept jours pour négocier les services et arriver à une entente. À défaut d'une entente ou s'il juge l'entente insuffisante, le Tribunal devra déterminer les services à maintenir.

Formation de trois juges administratifs

La présidente du Tribunal a assigné à une formation de trois juges administratifs, aussi nommée « banc de trois », à la présente affaire. Pour en savoir plus sur les décisions rendues par une formation de trois juges administratifs, nous vous invitons à visiter notre site Web.

Aussi, pour en savoir plus sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1461070.

Source : Marc Lalancette, conseiller en relations médias, 418 644-8609 ou [email protected]