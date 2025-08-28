Avis aux médias - De nouvelles places subventionnées pour les familles de Côte-du-Sud
28 août, 2025, 16:00 ET
SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse concernant le CPE Enfant-Bonheur. Pour l'occasion, seront présents la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, et la directrice générale du CPE Enfant-Bonheur, Mme Diane Caron.
Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au plus tard le 3 septembre 2025 à 12 h à l'adresse courriel [email protected]. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls les journalistes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.
DATE :
Le 3 septembre 2025 à 16 h 45
Arrivée des médias à 16 h 30
LIEU :
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille
Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], Cellulaire : 438 368-1307
