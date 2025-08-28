Avis aux médias - De nouvelles places subventionnées pour les familles de Côte-du-Sud

SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse concernant le CPE Enfant-Bonheur. Pour l'occasion, seront présents la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, et la directrice générale du CPE Enfant-Bonheur, Mme Diane Caron.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au plus tard le 3 septembre 2025 à 12 h à l'adresse courriel [email protected]. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls les journalistes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le 3 septembre 2025 à 16 h 45

Arrivée des médias à 16 h 30



LIEU : Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], Cellulaire : 438 368-1307