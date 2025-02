Avis aux médias - Cybercitoyenneté : discussion sur la responsabilité et l'éthique des entreprises et des membres du personnel

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - HEC Montréal et la Fondation Paul Gérin-Lajoie (P.G.L.) informent les représentantes et représentants des médias du panel de discussion en ligne sur la cybercitoyenneté dans le milieu professionnel, le jeudi 27 février à 11 h.

Ce panel s'inscrit dans le cadre de La Dictée P.G.L. de la Francophonie, organisée par la Fondation P.G.L. et qui s'adresse aux entreprises soucieuses de valoriser la langue française dans leur milieu de travail. Cette discussion permettra aux participantes et participants de la Dictée de mieux s'approprier le thème de cette année : la cybercitoyenneté. À l'issue du panel, une première dictée permettra de sélectionner les finalistes pour la grande finale le vendredi 21 mars, à l'occasion de la Journée québécoise de la francophonie canadienne.



Vulgariser des termes techniques en français

La démarche autour de la Dictée permet aussi de vulgariser en français des notions et termes techniques présents pour beaucoup dans l'espace public en anglais. Le panel abordera notamment les thèmes suivants : droits et responsabilités numériques des entreprises et des membres du personnel en matière de cybercitoyenneté et cybersécurité, désinformation, éthique, évolutions technologiques, utilisation des médias sociaux, promotion d'un environnement numérique sain.

Intervenantes et intervenant

François Gérin-Lajoie , président du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie

, président du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie Alina Maria Dulipovici , professeure agrégée en technologies de l'information à HEC Montréal et directrice adjointe formation à l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience (IMC2)

, professeure agrégée en technologies de l'information à HEC Montréal et directrice adjointe formation à l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience (IMC2) Ravy Por , associée et leader en intelligence artificielle et données chez Deloitte

, associée et leader en intelligence artificielle et données chez Deloitte Manon Poirier , directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Le panel sera animé par Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne à TVA et LCN, porte-parole de l'événement depuis trois ans.

Informations pratiques

QUOI : panel de discussion en ligne sur la cybercitoyenneté dans le milieu professionnel

panel de discussion en ligne sur la cybercitoyenneté dans le milieu professionnel QUAND : jeudi 27 février 2025 à 11h

27 février 2025 à 11h INSCRIPTIONS : écrire à [email protected] pour obtenir le lien vers le panel

À propos de La Dictée P.G.L. de la Francophonie

La Dictée s'adresse aux membres du personnel de toutes les entreprises et organisations au Québec afin de promouvoir la qualité de la langue française et de la valoriser dans leur milieu de travail. Lors de sa dernière édition, ce sont 72 entreprises et organisations de divers secteurs d'activités qui ont participé à cette activité. Grâce aux fonds amassés, les participantes et participants soutiennent la Fondation Paul Gérin-Lajoie dans ses projets d'accès à une éducation de qualité. Des écoles au Canada situées en milieux défavorisés peuvent bénéficier d'un soutien financier pour réaliser des projets d'améliorations ou de développement. HEC Montréal est partenaire présentatrice de l'événement.

