Avis aux médias - Coupures en éducation - Le ministre de l'Éducation se recycle en bûcheron : il fait des coupes à blanc

QUÉBEC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) tiendra une conférence de presse le mercredi 19 février 2025 à 13 h, à la Tribune de la presse du Parlement de Québec.

Par le biais d'une demande d'accès à l'information, la FPSS-CSQ a obtenu des informations financières auprès des centres de services scolaires et des commissions scolaires démontrant l'ampleur des compressions budgétaires demandées au réseau de l'éducation.

Ces compressions ne sont pas seulement comptables, elles entraînent des conséquences réelles et dramatiques sur le terrain et les services aux élèves sont touchés, contrairement aux propos du premier ministre Legault.

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, dressera le bilan de la situation.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse

Le ministre de l'Éducation se recycle en bûcheron : il fait des coupes à blanc



QUI : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ



QUAND : Mercredi 19 février 2025, à 13 h



OÙ : Tribune de la presse du Parlement de Québec

Édifice André-Laurendeau - 1er étage, bureau 1.47

1050, rue des Parlementaires, Québec, G1R 5J1

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 40 000 membres.

