Avis aux médias : Coup d'envoi d'un nouveau service d'aide aux employeurs dans un contexte de rareté de main-d'œuvre

VICTORIAVILLE, QC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec), en compagnie de ses différents partenaires du Centre-du-Québec, invite les représentants des médias au lancement officiel de son nouveau service d'accompagnement des employeurs en matière de gestion des ressources humaines, Partenaire Services RH.

Face aux enjeux de main-d'œuvre qui touchent tous les secteurs de l'économie, partout au Québec, il est primordial que les employeurs misent sur leur capacité et rapidité d'adaptation aux exigences du marché de l'emploi et adoptent des mesures d'attraction et de rétention efficaces. Voilà pourquoi le CPQ a décidé de mettre en place un service d'accompagnement des employeurs.

Aide-mémoire :



Quoi : Conférence de presse - Lancement Partenaire Services RH Quand : Lundi 8 juillet 2019. Accueil à 9h30, conférence de presse à 10h Où : Le HUBLOT, 747, boulevard Pierre-Roux Est, Victoriaville Qui : Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ

Geneviève Dubois, mairesse de la Ville de Nicolet et présidente de la Table des MRC Centre-du-Québec

Plusieurs représentants d'entreprises de la région seront également sur place pour témoigner des difficultés dans l'attraction et la rétention des travailleurs ainsi que des impacts sur leur productivité et leurs activités des entreprises.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relations médias, Conseil du patronat du Québec, nlegare@cpq.qc.ca, Bureau : 514-288-5161 poste 243, Cell. : 514-265-5471

Related Links

www.cpq.qc.ca