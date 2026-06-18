AVIS AUX MÉDIAS - Coup d'éclat des paramédics - Le système préhospitalier au bord du naufrage

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Des paramédics s'installent ce matin au Conseil du trésor en bloquant les entrées notamment à l'aide d'une épave de 30 pieds symbolisant un système au bord du naufrage.

Les quelque 3500 paramédics membres de syndicats CSN assurent les services préhospitaliers d'urgence, partout au Québec, tant dans les grandes villes que dans les secteurs ruraux. Leurs conventions collectives sont échues depuis le 1er avril 2023. Des porte-parole seront présents sur place tout au long de la manifestation.

Moyens de pression supplémentaires

Les paramédics membres de la CSN annonceront des moyens de pression supplémentaires lors d'un point de presse qui se tiendra à 10 h.

Point de presse

Qui : Des représentantes et représentants des paramédics de partout au Québec

Quoi : Coup d'éclat et nouveaux moyens de pression

Quand : Le 18 juin à 10 h

Où : Devant le Conseil du trésor, 875, Grande-Allée Est, Québec, G1R 5R8

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]