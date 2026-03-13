Avis aux médias - convocation de presse : Des centaines d'organisations québécoises rejettent le projet de constitution du ministre Jolin-Barrette

Les porte-parole d'organisations syndicales et communautaires rendront publique une déclaration demandant le retrait complet du PL1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec

Salon Jacques-L'Archevêque de la Tribune de la presse du Parlement de Québec , Édifice André-Laurendeau, 1050, rue des Parlementaires, 1er étage