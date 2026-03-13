Avis aux médias - convocation de presse : Des centaines d'organisations québécoises rejettent le projet de constitution du ministre Jolin-Barrette
Nouvelles fournies parCSN - Confédération des syndicats nationaux
13 mars, 2026, 15:43 ET
QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ -
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Objet :
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Les porte-parole d'organisations syndicales et communautaires rendront publique une déclaration demandant le retrait complet du PL1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec
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Quand :
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mardi 17 mars à 10h
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Où :
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Salon Jacques-L'Archevêque de la Tribune de la presse du Parlement de Québec, Édifice André-Laurendeau, 1050, rue des Parlementaires, 1er étage
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Diffusion sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84278481108
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Prendront la parole :
Caroline Senneville, Confédération des syndicats nationaux (CSN)
SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux
Contacts, pour plus d'information : Noémi Desrochers, coordonnatrice du Service des communications, CSN, [email protected] / cell 514 216-1825 ; David Francke-Robitaille, conseiller - Service des communications, FTQ, [email protected] / cell 514 961-4489 ; Claude Rioux, responsable des communications, LDL, [email protected] / cell 514-715-7727
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