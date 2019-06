Avis aux médias - Consultations publiques - L'AQCPE commentera le projet de loi 5 sur les maternelles 4 ans

MONTRÉAL, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), Mme Geneviève Bélisle et la présidente du conseil d'administration de l'AQCPE, Mme Hélène Gosselin, participeront aux consultations publiques de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur le projet de loi no 5, Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans.

Madame Bélisle sera disponible pour commenter leur position et accorder des entrevues à la suite de leur présentation.

Quand Mardi 4 juin 2019, 10h15 Où Hôtel du Parlement, salle Pauline Marois Qui Mme Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE a pour mission d'exercer un leadership national sur l'ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance. Elle a initié la Commission et le Sommet sur l'éducation à la petite enfance, où la Déclaration pour la reconnaissance du droit de chaque enfant à une éducation de qualité dès la naissance a été adoptée par plus de 2500 personnes et 31 organisations représentant plus de 2 millions de citoyens.

L'AQCPE est un réseau d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts de la majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, partout au Québec.

