Avis aux médias - Conseil général de la CSQ à Boucherville

BOUCHERVILLE, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que plus de 250 déléguées et délégués de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) seront réunis en conseil général à l'Hôtel Mortagne, à Boucherville, du 23 au 25 octobre prochains.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, profitera de l'occasion pour mettre la table pour l'année qui vient. Rappelons que la CSQ a tenu son 44e congrès en juin dernier et qu'il s'agit du premier conseil général du triennat.

Déjà, l'automne est bien rempli. Depuis la rentrée, il a beaucoup été question d'intelligence artificielle, de la violence dans les établissements scolaires comme ailleurs dans la société québécoise, des enjeux liés à l'immigration et à la francisation, de l'utilisation des écrans, des restrictions budgétaires. La CSQ met aussi la table quant à la nécessité d'avoir un grand rendez-vous de l'éducation pour se pencher sur l'avenir du réseau.

Ce conseil général se tient aussi à l'aube des élections américaines, et ce sera d'ailleurs le thème de réflexion proposé à travers les analyses économiques et sociopolitiques. Parce que le contexte américain influence nécessairement tôt ou tard ce qui se passe au Québec, notamment quant aux droits des femmes, aux droits du travail, à la syndicalisation, à l'immigration et à la polarisation croissante des discours dans l'espace public.

Rappelons que la CSQ représente près de 33 000 membres en Montérégie, notamment en éducation, en enseignement supérieur, en petite enfance ainsi qu'au sein de l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

