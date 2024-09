Avis aux médias - Conseil d'administration de l'UMQ à Gaspé

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se donneront rendez-vous aujourd'hui à Gaspé à l'occasion de leur réunion annuelle en région.

L'UMQ invite donc les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse où seront présentés les principaux dossiers politiques prioritaires pour l'automne. Lors de cette conférence de presse, monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes sera accompagné de monsieur Daniel Côté, président ex officio de l'UMQ et maire de Gaspé.

Quoi : Conférence de presse Date : Vendredi 20 septembre 2024 Heure : 13 h Lieu : Hôtel Baker

Salle : Silène

178, rue de la Reine

Gaspé (QC) G4X 1T6

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

