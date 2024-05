Avis aux médias - Congrès de la FPPC-CSQ à Drummondville - La FPPC-CSQ célèbre 50 ans d'engagement là où tout a commencé

DRUMMONDVILLE, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), tient son congrès à Drummondville, 50 ans après la naissance de la Fédération dans cette ville.

Veuillez noter que le président de la FPPC-CSQ, Éric Cyr, sera disponible pour des entrevues tout au long du Congrès.

Veuillez aussi noter que le président de la CSQ, Éric Gingras, sera disponible sur place pour des entrevues, le 6 mai en matinée et le 7 mai à partir de 16 h.

QUOI : Congrès 50e anniversaire de la FPPC-CSQ QUI : Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ et Éric Gingras, président de la CSQ QUAND : Du 6 mai 9 h au 8 mai 13 h OÙ : Hôtel Universel Best Western

915, rue Hains, Drummondville (Québec) J2C 3A1

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

