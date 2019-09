Avis aux médias - Conférence de presse téléphonique : Marie-Maude Denis et Luce Julien réagissent au jugement de la Cour suprême

Vendredi 27 septembre à 10 h 30

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Marie-Maude Denis, animatrice de l'émission ENQUÊTE et Luce Julien, directrice générale de l'Information de Radio-Canada, et Me Christian Leblanc, l'avocat qui a plaidé la cause de Marie-Maude Denis donneront une conférence de presse téléphonique aujourd'hui, le vendredi 27 septembre 2019 à 10 h 30 pour réagir à la décision de la Cour suprême du Canada relative à la protection des sources journalistiques.

Vous pourrez vous joindre à cette conférence en composant un des numéros suivants :

De Montréal : 514-736-8048

De l'extérieur, sans frais : 1 855-453-6954

Numéro de conférence : 6074016

