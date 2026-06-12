AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse sur les mesures prises par le gouvernement fédéral en réponse à la crise des drogues illégales

OTTAWA, ON, le 12 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, la Dre Joss Reimer, administratrice en chef de la santé publique du Canada, et Kevin Brosseau, tsar du fentanyl du Canada, animeront une conférence de presse sur les mesures prises par le gouvernement fédéral en réponse à la crise des drogues illégales.

Une séance d'information technique destinée aux médias, animée par des représentants du gouvernement du Canada, aura lieu avant la conférence de presse afin de fournir des renseignements sur la publication des données actuelles concernant les opioïdes et sur les mesures fédérales prises à cet égard.

Date

Le 15 juin 2026

Heure

Séance d'info. technique: 9 h 15 (HE)

Conférence de presse ministérielle : 10 h (HE)

Lieu

Amphithéâtre national de la presse

salle 325, 180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Les journalistes accrédités peuvent aussi participer à la conférence en ligne (voir les précisions ci-dessous). Veuillez noter que les personnes qui ne possèdent pas de laissez-passer pour accéder aux édifices du Parlement doivent emprunter l'entrée située au 197, rue Sparks.

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique et de la conférence de presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :

Numéro d'appel local : 613-209-3054

Code d'identification pour le webinaire : 632 0963 6412

Mot de passe pour les participants : 465756

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]