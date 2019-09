AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse sur la Vitrine du hockey féminin de la PWHPA parrainée par Unifor

TORONTO, le 17 sept. 2019 /CNW/ - Unifor est fier de commanditer la « Vitrine du hockey féminin », la première étape de la tournée Dream Gap de l'Association des joueuses de hockey professionnelles (PWHPA).

« Nous entreprenons cette tournée Dream Gap et la présentons à Toronto pour sensibiliser les gens au besoin d'une ligue durable, a déclaré Sarah Nurse, joueuse de hockey professionnelle et athlète olympique d'Équipe Canada. Nous voulons bâtir une ligue qui a l'infrastructure nécessaire pour permettre aux prochaines générations de jouer et nous avons hâte de montrer à Toronto ce dont nous sommes capables. »

Après la disparition de la LHCC, la tournée Dream Gap de la PWHPA vise à combler le fossé entre ce que les filles peuvent rêver et ce que les femmes peuvent faire. Le tournoi amical de quatre matchs mettra en vedette des joueuses professionnelles et des légendes du hockey olympique au sein d'équipes dirigées par Brianne Jenner, Rebecca Johnston, Liz Knox et Natalie Spoone. Les matchs auront lieu à Toronto à l'aréna Westwood les 21 et 22 septembre 2019. Des billets peuvent être achetés en ligne à pwhpa.com/events/unifor-showcase.

« Ce tournoi mettra en lumière le talent phénoménal des joueuses de hockey professionnelles d'élite tout en sensibilisant les gens à l'inégalité choquante que vivent les femmes et les filles dans ce sport », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

QUOI: Conférence de presse sur la Vitrine de hockey féminin parrainée par Unifor QUAND: Le jeudi 19 septembre 2019 à 9 h 30



QUI: Jayna Hefford, conseillère aux opérations de la PWHPA, athlète olympique d'Équipe

Canada

Natalie Spooner, joueuse de hockey professionnelle, athlète olympique d'Équipe

Canada

Sarah Nurse, joueuse de hockey professionnelle, athlète olympique d'Équipe Canada

Jerry Dias, président national d'Unifor



OÙ: Temple de la renommée du hockey, 30 rue Yonge, Toronto

Entrée par la place Brookfield, niveau du hall d'entrée

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements ou demander une entrevue unilatérale, veuillez communiquer avec Kathleen O'Keefe, représentante nationale aux communications d'Unifor, à l'adresse kathleen.okeefe@unifor.org ou au numéro 416‑896‑3303 (cell).

