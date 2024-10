AVIS AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE DE PRESSE DU CPQ SUR LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DES RÉCENTS RESSERREMENTS EN IMMIGRATION

MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Les représentant(e)s des médias sont conviés à une conférence de presse du Conseil du patronat du Québec (CPQ) pour faire le point sur les répercussions énormes des dernières annonces gouvernementales en matière d'immigration économique.

M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ, sera accompagné de plusieurs représentants du milieu des affaires dont Fredac Corporation, Matritech et Vêtements SP.

Les médias auront la possibilité de poser des questions à la fin de l'événement, vers 11 h 15, et de réaliser des entrevues sur place avec les porte-paroles.

Date : Jeudi le 31 octobre

Heure : 10 h 30 à 11 h 30

Lieu : BCF Avocats d'affaires - 1100 Boul. René-Lévesque Ouest, 25e étage, Montreal, Quebec H3B 5C9

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante : [email protected]

À propos du CPQ : Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

Source : Victoria Drolet, Conseillère principale aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438-888-3312