Avis aux médias - Conférence de presse de l'UMQ au sujet de l'immigration
01 déc, 2025, 14:39 ET
MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) accompagné de membres du conseil d'administration rencontreront, à l'Assemblée nationale, les élues et élus de différents partis politiques au sujet du Programme des travailleurs étrangers temporaires, un pilier essentiel à la vitalité économique et sociale des régions.
À cette occasion, l'UMQ convie les représentantes et représentants des médias à un point de presse en présence notamment de :
- Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche
- Marc-Alexandre Brousseau, président du Caucus des cités régionales de l'UMQ et maire de Thetford Mines
- Joé Deslauriers, président du Caucus des municipalités locale de l'UMQ et maire de Saint-Donat
- Mathieu Lapointe, président du Caucus des villes de centralité et maire de Carleton-sur-Mer
Quoi :
Point de presse de l'Union des municipalités du Québec
Date :
mardi le 2 décembre 2025
Heure :
12h00
Lieu :
Tribune de la presse, Salon Jacques-L 'Archevêque
1er étage de l'édifice André-Laurendeau
1050 rue des parlementaires, Québec G1A 1A3
Les représentants des médias qui souhaitent participer au point de de presse doivent communiquer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).
La voix des gouvernements de proximité
Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.
Source : Direction des communications
Union des municipalités du Québec
SOURCE Union des municipalités du Québec
Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]
