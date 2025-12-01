Avis aux médias - Conférence de presse de l'UMQ au sujet de l'immigration

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) accompagné de membres du conseil d'administration rencontreront, à l'Assemblée nationale, les élues et élus de différents partis politiques au sujet du Programme des travailleurs étrangers temporaires, un pilier essentiel à la vitalité économique et sociale des régions.

À cette occasion, l'UMQ convie les représentantes et représentants des médias à un point de presse en présence notamment de :

Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche

Marc-Alexandre Brousseau, président du Caucus des cités régionales de l'UMQ et maire de Thetford Mines

Joé Deslauriers, président du Caucus des municipalités locale de l'UMQ et maire de Saint-Donat

Mathieu Lapointe, président du Caucus des villes de centralité et maire de Carleton-sur-Mer

Quoi : Point de presse de l'Union des municipalités du Québec



Date : mardi le 2 décembre 2025



Heure : 12h00



Lieu : Tribune de la presse, Salon Jacques-L 'Archevêque

1er étage de l'édifice André-Laurendeau

1050 rue des parlementaires, Québec G1A 1A3

Les représentants des médias qui souhaitent participer au point de de presse doivent communiquer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).

Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]