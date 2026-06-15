Avis aux médias - Conférence de presse concernant une entente pour renforcer le français au Québec

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, le principal et vice-chancelier de l'Université Bishop's, Sébastien Lebel-Grenier, le recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia, Graham Carr, et le recteur et vice-chancelier de l'Université McGill, Deep Saini, procéderont à une annonce concernant une entente pour renforcer le français au Québec.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 h, le 16 juin 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Mardi 16 juin 2026, à 8 h 30

Arrivée des médias à compter de 8 h



LIEU : Montréal

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]