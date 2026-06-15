Investissement gouvernemental fédéral et provincial de plus de 200 M$ dans la phase II du Complexe des sciences de l'Université de Montréal : le Canada et le Québec à l'avant-garde pour les matériaux avancés, l'informatique et l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - La secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada et députée d'Outremont, l'honorable Rachel Bendayan, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Caroline Desrochers, et la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, en compagnie du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Eric Girard, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière totale gouvernementale provinciale et fédérale de plus de 200 millions de dollars à l'Université de Montréal (UdeM). Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal, et de Jacques Courtois, président de la Fondation Courtois. Cet investissement se fait dans la foulée de l'entente Canada - Québec et du Fonds pour Bâtir des collectivités fortes, qui permet la réalisation de grands projets d'infrastructure et la construction d'installations universitaires. Ainsi, ce projet permettra à l'université d'aller de l'avant avec la phase II de son Complexe des sciences.

Concrètement, cette aide financière gouvernementale permettra de soutenir la construction de deux pavillons adjacents au pavillon déjà existant du Complexe des sciences. Ces nouveaux espaces permettront de rassembler en un même lieu les sciences naturelles (déjà présentes dans le pavillon existant), les sciences des données et l'Institut Courtois, dont les effectifs étaient répartis dans plusieurs emplacements.

La phase II du Complexe des sciences de l'Université de Montréal s'inscrit dans une volonté stratégique de positionner le Québec et le Canada à l'avant-garde de la découverte et de la conception de matériaux avancés et vise à rapprocher les avancées les plus récentes en informatique et en intelligence artificielle des expertises en chimie, en physique et en science des matériaux afin d'explorer les propriétés fondamentales et fonctionnelles de la matière.

Le projet devrait accueillir près de 2 500 étudiants des 1er, 2e et 3e cycles et environ 300 membres du personnel, professeurs et chercheurs de la communauté universitaire déjà présente au Campus MIL.

Citations :

« Soutenir le développement des infrastructures de l'Université de Montréal, notamment grâce au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, c'est contribuer directement à bâtir l'avenir collectif. La construction de nouveaux pavillons permet de doter l'établissement d'espaces d'apprentissage et de recherche à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain. Cet investissement favorise la formation de la prochaine génération, l'émergence de nouvelles connaissances et le rayonnement scientifique de l'établissement. »

L'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada et députée d'Outremont

« Je suis fière de la réalisation de la phase II du Complexe des sciences de l'Université de Montréal, un projet d'envergure qui renforce notre leadership en recherche et développement. Grâce à des installations de pointe en intelligence artificielle, en sciences quantiques, en robotique et en calcul haute performance, ces nouveaux espaces stimuleront la collaboration entre les disciplines et contribueront à faire progresser la science au bénéfice de la communauté. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« La mise en œuvre de la phase II du Complexe des sciences est une excellente nouvelle pour l'Université de Montréal, ses chercheurs, sa population étudiante ainsi que pour tout l'écosystème de l'enseignement supérieur québécois. Le développement de compétences dans des domaines critiques en sciences est crucial pour la prospérité du Québec. Je suis fière de cet investissement majeur. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement investit une somme majeure dans la phase II du Complexe des sciences de l'Université de Montréal afin de soutenir la construction de nouveaux pavillons, qui accueilleront notamment l'Institut Courtois. Cet investissement permet à l'Université de Montréal de poursuivre son développement comme pôle d'excellence en recherche et en innovation. Je me réjouis que cette annonce soit la première à découler de notre nouvelle entente avec le gouvernement fédéral en matière d'infrastructures pour l'enseignement supérieur. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Cette annonce illustre tout ce qu'il est possible d'accomplir lorsque l'État et la philanthropie travaillent ensemble au service du bien commun. Nous renforçons le pôle scientifique de la plus importante université de recherche du Québec. Nous offrons à nos étudiants et à nos chercheurs un environnement de calibre international. Et surtout, nous investissons dans ce qui demeure notre plus grande richesse collective : le savoir, le talent et la capacité d'innover. Je remercie le gouvernement du Québec de son soutien déterminant et de sa confiance renouvelée envers notre université. »

Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal

« Au fil des années, il est devenu évident pour moi que mon engagement auprès de l'Université de Montréal se ferait au profit de la recherche fondamentale pour la simple et bonne raison que la science au long cours, sans résultat concret à court terme, n'est pas beaucoup valorisée par la société. Pourtant, ce sont ces travaux de recherche qui, souvent, après de nombreux essais et erreurs, contribuent à changer le monde. Je ne doute pas une seconde qu'une découverte d'envergure aura lieu à l'Institut Courtois et je me réjouis de penser que mon geste de philanthropie aura fait une réelle différence. »

Jacques Courtois, président de la Fondation Courtois.

Renseignements complémentaires :

Le projet bénéficie également d'un investissement de l'Université de Montréal et le volet immobilier de l'Institut Courtois bénéficie de l'implication financière d'une fondation privée, la Fondation Courtois.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) est impliquée en association dans ce projet.

La phase II du Complexe des sciences est la suite logique et planifiée du développement du Campus MIL de l'Université de Montréal.

Fondée en 1878, l'Université de Montréal est l'un des plus importants établissements d'enseignement supérieur et de recherche du monde francophone.

Elle forme, avec HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle universitaire francophone d'Amérique du Nord, jouant un rôle structurant dans le développement scientifique, professionnel, culturel et économique du Québec.

Son offre de formation inclut notamment la santé humaine et animale, les sciences naturelles et appliquées, le génie, le droit, les sciences sociales, les arts et lettres, l'éducation, l'aménagement, la musique et la théologie.

Le 2 juin, le premier ministre Carney a annoncé que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu un nouveau partenariat sans précédent qui transformera les communautés de toute la province. En effet, au cours des dix prochaines années, le nouveau gouvernement du Canada investira près de 10 milliards de dollars dans la province par le biais du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et du Fonds pour le transport en commun du Canada , ce qui constitue l'un des plus importants investissements dans l'infrastructure de l'histoire du Québec, incluant plus de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans pour soutenir la construction et la rénovation de logements, de campus d'établissements postsecondaires et de centres communautaires aux quatre coins du Québec.

Liens connexes :

Fonds pour bâtir des collectivités fortes

https://logement-infrastructure.canada.ca/bcsf-fbcf/index-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Pour suivre les activités de l'Université de Montréal : https://www.umontreal.ca/

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Enseignement supérieur et du Secrétariat à la condition féminine, suivez-les sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

https://x.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757/

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

https://www.tiktok.com/@enseignementsuperieurqc

https://www.facebook.com/ConditionFeminineQc

https://www.facebook.com/BLCHT

https://www.linkedin.com/company/secretariat-condition-feminine/

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Sources : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 367 330-4179; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la Condition féminine, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Courriel : [email protected]