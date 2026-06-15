/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant la phase II du campus MIL de l'Université de Montréal/

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada et députée d'Outremont, l'honorable Rachel Bendayan, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Caroline Desrochers et la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, accompagnés du ministre des Finances, ministre responsable des Infrastructures et député de Groulx, Eric Girard, procéderont à une annonce concernant la phase II du campus MIL de Montréal.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras, et du président de la Fondation Courtois, Jacques Courtois.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 h, le 15 juin 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le lundi 15 juin 2026, à 9 heures

Arrivée des médias à compter de 8 h 45



LIEU : Montréal

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected] ; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]