Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région des Laurentides
11 août, 2025, 13:00 ET
QUÉBEC, le 11 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, procédera, au nom de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, et du ministre de la Santé, Christian Dubé, à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région des Laurentides.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].
Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
DATE :
Le mardi 12 août 2025
HEURE :
10 h 30
LIEU :
Mont-Laurier*
*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
Pour renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114; Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, 367 990-1882
