Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Montréal

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, procédera, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Montréal, plus précisément dans le sud-ouest-Verdun.

À la suite de la conférence de presse, une visite guidée sera proposée aux invités et aux médias.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le jeudi 16 octobre 2025 HEURE : 13 h LIEU : Montréal*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de la Santé, 514 554-4170