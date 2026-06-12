AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, au nom du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, procéderont à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Capitale-Nationale.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le lundi 15 juin 2026



HEURE : 11h30



LIEU : Québec*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584