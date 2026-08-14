Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts au Québec
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance
14 août, 2026, 09:00 ET
QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts au Québec. Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin-Roy, l'adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Marilyne Picard et de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
|
DATE :
|
Le lundi 17 août 2026
|
HEURE :
|
11 h 30
|
LIEU :
|
Shawinigan*
|
*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance
Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 208-2584
Partager cet article