Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts au Québec

QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts au Québec. Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin-Roy, l'adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Marilyne Picard et de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le lundi 17 août 2026



HEURE : 11 h 30



LIEU : Shawinigan*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 208-2584