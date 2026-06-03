Avis aux médias - Conférence de presse concernant le partenariat entre le gouvernement du Québec et Hydro-Québec pour la formation de la main-d'œuvre dans le Nord-du-Québec

CHIBOUGAMAU, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Bernard Drainville, au nom de la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain, et le député d'Ungava, Denis Lamothe, procéderont à une annonce concernant le partenariat entre le gouvernement du Québec et Hydro-Québec pour la formation de la main-d'œuvre dans le Nord-du-Québec.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du Vice-président exécutif aux Ressources humaines chez Hydro-Québec, Dominic Roy, et du directeur général du Centre de services scolaire de la Baie-James, Michel Laplace.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 h, le 8 juin 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le lundi 8 juin 2026 à 10 h 45

Arrivée des médias à compter de 10 h 30



LIEU : Chibougamau

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, marylè[email protected] Pour renseignements :Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]