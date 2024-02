Avis aux médias - Conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports

QUÉBEC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, qui se tiendra à la suite du dépôt* du projet de loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports (LSS).

* Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis du projet de loi.

DATE : Le mardi 6 février 2024 à 15 h 30 LIEU : Salle Evelyn-Dumas

Édifice Pamphile-Le May

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Renseignements: Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Source : Mathieu Durocher, Attaché de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 805-0233, [email protected]