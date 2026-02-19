Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'accessibilité des études supérieures dans la région de Lanaudière

TERREBONNE, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, procédera à une annonce concernant l'accessibilité des études supérieures dans la région de Lanaudière.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, du député de Masson, Mathieu Lemay, du maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy, et du recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Blanchette.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 11 h, le vendredi 20 février 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le vendredi 20 février 2026, 13 h

Arrivée des médias à compter de 12 h 30 LIEU : Terrebonne

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

