Avis aux médias - Cérémonie de citoyenneté d'honneur: Mme Sophie Thibault signe le Livre d'or de Montréal

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, sera l'hôte d'une cérémonie de citoyenneté d'honneur en hommage à Mme Sophie Thibault, ancienne cheffe d'antenne à TVA. Pour l'occasion, Mme Thibault sera invitée à signer le Livre d'or de la Ville de Montréal.

Date : Le mercredi 17 septembre 2025



Heure : 16 h 30



Lieu : Les médias accrédités pourront prendre des images lors de l'événement.

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

