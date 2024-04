Avis aux médias - Centres de services scolaires du Fer et du Littoral - Le point sur la réalité du personnel de soutien scolaire

SEPT-ÎLES, QC, le 19 avril 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée pour célébrer les 25 ans de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), les membres de l'exécutif de la (FPSS-CSQ) seront de passage à Sept-Îles, le mercredi 24 avril 2024.

À cette occasion, le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost et la présidente du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF-CSQ) rencontreront les médias pour faire le point sur la situation du personnel de soutien scolaire aux centres de services scolaires du Fer et du Littoral. Ces représentants syndicaux sont disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire



QUOI : Le point sur la situation du personnel de soutien scolaire aux centres de services scolaires du Fer et du Littoral, dont les sujets suivants : Données préliminaires d'un sondage sur la violence envers le personnel de soutien scolaire de la région;

Nombre de démissions des cinq dernières années aux CSS du Fer et du Littoral;

Pénurie de main-d'œuvre. QUI : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Monica Chiasson, présidente du SERF-CSQ



OÙ : Disponibles pour des entrevues.



QUAND : Mercredi 24 avril 2024 de 7h à 8h, de midi à 13h et après 15h.

Profil du SERF-CSQ

Le Syndicat de l'enseignement de la région du Fer représente 1 600 membres qui travaillent aux centres de services scolaires du Fer et du Littoral, dont 650 membres du personnel de soutien. Il s'agit de personnel administratif, technique, paratechnique et manuel, plus spécifiquement de 32 différentes classes d'emplois. Le Syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Martin Cayouette, Attaché de presse FPSS-CSQ, 514 346-6934, [email protected]