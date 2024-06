AVIS AUX MÉDIAS - Célébrez la Fête nationale du Québec en plein cœur de Côte-des-Neiges !

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - La Société de développement commercial (SDC) Côte-des-Neiges est ravie d'annoncer la tenue de la troisième édition de la Fête nationale du Québec à Côte-des-Neiges. Cet événement festif, gratuit et ouvert à tous se déroulera le 24 juin de 16h00 à 20h00 à la Placette Côte-des-Neiges.

Sous le thème de cette année « Retrouvons-nous à la belle étoile », cette célébration promet d'être un moment mémorable pour tous les participants. La soirée sera marquée par diverses activités et animations qui mettront en lumière l'histoire, les emblèmes et la culture québécoise.

Au programme

Hommage au drapeau et discours patriotique : Un moment solennel lancera les festivités de la soirée.

Conte animé : Le conteur Louis-Maxime Lockwell racontera de manière ludique et animée l'histoire du Québec et de Côte-des-Neiges.

racontera de manière ludique et animée l'histoire du Québec et de Côte-des-Neiges. Performances de circassiens : Des artistes de Cirque Hors Piste en costume aux couleurs du Québec réaliseront des numéros spectaculaires en pleine rue piétonne.

Jeux, animations et guimauves : Des jeux accessibles à tous animeront la soirée dans une ambiance de camping.

Distribution de drapeaux et affiches : Les participants pourront repartir avec des drapeaux et des affiches du Québec en souvenir.

Cet événement est une occasion unique pour les résidents de Côte-des-Neiges et les visiteurs de se réunir dans une ambiance conviviale et festive. La SDC Côte-des-Neiges invite la population à se rassembler entre amis et en famille afin de célébrer la Fête nationale du Québec.

Cette activité est une initiative de la SDC Côte-des-Neiges rendue possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec et du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) dans le cadre des fêtes régionales de la Fête nationale !

Nous remercions chaleureusement l'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce qui fait confiance à la SDC Côte-des-Neiges pour animer la Placette CDN chaque été.

Aide -mémoire :

Date : 24 juin

Heure : 16h00 à 20h00

Lieu : Placette Côte-des-Neiges (à l'angle du Chemin de la Côte-des-Neiges et du Chemin Queen-Mary )

) Détails et programmation : www.jaimecdn.ca

Source : SDC Côte-des-Neiges | Contact média : Kévin Dupont - [email protected]