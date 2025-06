Côte-des-Neiges célèbre sa 4e édition de la fête nationale du Québec!

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - La fête nationale du Québec arrive à grands pas, et la SDC Côte-des-Neiges est fière de convier les citoyennes et les citoyens à la Fête nationale du Québec à Côte-des-Neiges, qui se tiendra le 24 juin à la Placette Côte-des-Neiges.

Cet événement mettra à l'honneur la culture et l'identité québécoises avec un programme varié pour petits et grands. À découvrir : discours patriotique et hommage au drapeau, chorale, jeux, animations pour la famille, distribution de drapeaux et de guimauves, ambiance musicale et bien plus !

Un événement festif, rassembleur et inclusif

Que ce soit sur la scène, à l'arrière-scène ou parmi le public, ce sont les gens qui donnent vie à la fête nationale. C'est avant tout un moment unique de se rassembler et d'exprimer notre fierté. C'est pourquoi nous invitons les citoyennes et citoyens de Côte-des-Neiges à se réunir et à célébrer ensemble cette grande tradition québécoise.

Grâce au soutien du gouvernement du Québec et à la participation de nos partenaires l'Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et la radio CISM 89,3 FM, la Fête nationale du Québec à Côte-des-Neiges est un rendez-vous gratuit et ouvert à toutes et tous. Nous remercions chaleureusement nos collaborateurs qui contribuent au succès de cette édition 2025.

Informations pratiques

Date : 24 juin 2025

Placette Côte-des-Neiges (à quelques minutes de la station de métro Côte-des-Neiges) Programme : 16h00 à 20h00

16h00 à 20h00 Opportunités photos et vidéos en direct, disponibilité de Mme Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges.

Détails et programmation : https://sdc-cotedesneiges.ca/evenements/fete-nationale-du-quebec-a-cote-des-neiges-2/ et sur les réseaux sociaux de la SDC Côte-des-Neiges.

Soyez des nôtres pour célébrer la fête nationale du Québec à Côte-des-Neiges !

SOURCE SDC Côte-des-Neiges

Contact média : Kévin Dupont, Chargé des communications, Téléphone : 514-735-0204, Courriel : [email protected]