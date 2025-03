MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Rachel Bendayan, Ministre des Langues officielles, Ministre associée à la Sécurité publique, Députée d'Outremont - Mile End - Côte-des-Neiges, a remis le 12 mars à madame Félicia Balzano, la Médaille du Couronnement du Roi Charles III afin de reconnaître son engagement dans la communauté.

« Je suis tellement émue d'avoir pu récompenser et honorer la personne exceptionnelle qu'est Félicia Balzano. Depuis son arrivée à la SDC Côte-des-Neiges, elle a piloté de nombreux projets phares, qui témoignent de son engagement indéfectible envers la vie communautaire et l'animation de notre quartier. Félicia a toujours encouragé avec vigueur l'achat local, ce qui dans le contexte actuel est plus crucial que jamais. Elle s'est donnée pour mission de développer de nouveaux partenariats au sein de notre communauté, mais aussi de donner une nouvelle direction aux projets de la SDC, en les inscrivant dans une dynamique créative, inclusive et ancrée dans notre époque, en mettant l'environnement au cœur de son action. Cette approche humaine, tournée vers l'avenir, fait d'elle une figure incontournable de notre quartier. Pour toutes ces raisons, je suis fière d'avoir pu lui remettre, au nom du Gouvernement du Canada, la Médaille du Couronnement du Roi Charles III. »

- Rachel Bendayan, Ministre des Langues officielles, Ministre associée à la Sécurité publique, Députée d'Outremont - Mile End - Côte-des-Neiges

Félicia Balzano est directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges depuis 2019. Elle a implanté des projets porteurs pour le quartier et son rayonnement, tels que Lacombe piétonne, Portrait des commerçant.e.s & professionnel.le.s de Côte-des-Neiges et les expositions soulignant le 325e anniversaire de Côte-des-Neiges et le Centenaire de l'Hôpital St-Mary's. Elle a également lancé la nouvelle image de marque, un site web centralisant les commerces et la destination, déployé des campagnes d'achat local, dont une carte-cadeau transactionnelle.

À propos de la SDC Côte-des-Neiges

La Société de développement commercial (SDC) Côte-des-Neiges est un organisme à but non-lucratif créé en 2018, qui a pour mission de contribuer au dynamisme économique et commercial, au rayonnement et à l'expérience de visite du territoire afin de favoriser l'essor économique, culturel et social du quartier en collaboration avec les partenaires du milieu.

