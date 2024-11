AVIS AUX MÉDIAS - Trois semaines de nouveautés pour célébrer la magie des fêtes à Côte-des-Neiges !

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - La SDC Côte-des-Neiges invite les médias et la population à son événement La Fée des Neiges les vendredis 29 novembre et 6 décembre de 12h à 18h & les samedis 30 novembre et 7 décembre de 10h à 16h pour vivre la magie des fêtes au cœur de Côte-des-Neiges. Le quartier s'illumine pour l'occasion avec un décor féerique et une ambiance de mini-village d'hiver.

Cette première édition propose une programmation entièrement gratuite et accessible à tous avec une multitude d'activités festives à prendre part en famille, entre amis ou entre collègues.

La Fée des Neiges : Un nouveau rendez-vous des Fêtes

Au cœur du mini-village de La Fée des Neiges, les visiteurs auront l'occasion de rencontrer le Père Noël, la Fée des Neiges et un lutin, pour des moments mémorables. Des plaisirs gourmands aux saveurs de cabane à sucre seront offerts aux participants. Des animations en direct sont également prévues lors de ces 4 jours de festivités : Quatuor de Noël, Dj Set par la radio CISM 89,3 FM, lecture de contes et bien plus !

La Fée des Neiges est une réalisation de la SDC Côte-des-Neiges en partenariat avec l'Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et la radio CISM 89,3 FM.

Nouvelle projection vidéo : La Fée et le Géant

En parallèle des festivités de la Fée des Neiges, une projection numérique géante sur le mur du 5450 Côte-des-Neiges émerveillera les passants. Du 25 novembre au 15 décembre, tous les soirs de 16h à 23h, l'œuvre de plus de 15 mètres de hauteur, créée spécialement pour la SDC Côte-des-Neiges par Mapping Motion, sera projetée en grand format. Un spectacle numérique à ne pas manquer dans le quartier !

Aide-mémoire :

Où : Halte Côte-des-Neiges / Lacombe (coin Lacombe et ch. de la Côte-des-Neiges)

(coin et ch. de la Côte-des-Neiges) Opportunités photos et vidéos en direct, disponibilité de Mme Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges.

Détails et programmation : sdc-cotedesneiges.ca/evenements et sur les réseaux sociaux de la SDC Côte-des-Neiges.

