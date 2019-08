AVIS AUX MÉDIAS - Ce jeudi, commandez un burger et contribuez à stopper la SP

La capitaine de l'équipe du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, Christine Sinclair, capitaine de l'équipe nationale de soccer féminin et athlète ayant participé à trois reprises aux Jeux olympiques, invite les Canadiens à s'unir pour contribuer à la découverte d'un moyen de stopper la SP et sensibiliser toute la population à cette maladie en visitant le A&W de leur localité et en parlant de leur expérience en ligne à l'aide du mot-clic #rendezvousSP ou en identifiant @AWCanada et la @SocieteSPCanada.

N'attendez pas jusqu'au 22 août pour participer à cet événement et faire votre part! A&W permet dès maintenant aux Canadiens de démontrer leur soutien envers les personnes touchées par la SP. Rien de plus facile! Il vous suffit d'arrondir le montant de votre facture sur tout achat effectué chez A&W, de déposer votre monnaie dans les bocks prévues à cet effet en restaurant, ou de faire un don en ligne, à rendezvoussp.ca.

Quoi : 11e Rendez-vous A&W pour stopper la SP annuel

Les restaurants A&W à l'échelle du Canada - soit plus de 970 succursales -

proposeront des activités, dont plusieurs mettant en vedette la mascotte Grand Ours

A&W™,de la musique, des jeux et une foule d'autres activités amusantes.



Où : Dans tous les restaurants A&W du pays.

Visitez le aw.ca/locations pour trouver un restaurant près de chez vous.



Quand : Le jeudi 22 août 2019, de l'ouverture à la fermeture.



Pourquoi : Pour démontrer votre soutien aux Canadiens touchés par la SP et contribuer à la

collecte de fonds qui permettront de stopper cette maladie.

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de SP du monde. Environ 1 Canadien sur

385 est atteint de SP - ce qui représente plus de 77 000 personnes, au Canada

seulement.



Comment : Le jeudi 22 août, pour chaque Teen Burger™ vendu à l'échelle du Canada, 2 $ serviront

à stopper la SP. Les Canadiens pourront commander un Teen Burger™ dans n'importe

quel restaurant A&W, par un service tiers de livraison ou à partir de l'appli mobile d'A&W

Canada.





À compter de maintenant : arrondissez votre facture avec tout achat effectué chez A&W,

déposez votre monnaie dans les chopes prévues à cet effet dans tous les restaurants ou

faites un don en ligne, à rendezvoussp.ca.

Publiez un message sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic #rendezvousSP ou en

identifiant @AWCanada et la @SocieteSPCanada.

À propos du Rendez-vous A&W pour stopper la SP

Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP en est à sa 11e année consécutive. Depuis le début de 2019, il a permis d'amasser près de 1 million de dollars, qui s'ajoutent aux plus 13 millions de dollars recueillis précédemment grâce à la campagne entourant cet événement. Cette année, A&W vise à amasser 2 millions de dollars. L'argent recueilli lors du Rendez-vous A&W pour stopper la SP aidera la Société canadienne de la sclérose en plaques à financer la recherche, des programmes et des services ayant trait à la SP, ainsi que des initiatives visant à améliorer la qualité de vie des Canadiens touchés par cette maladie.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le rendezvoussp.ca.

À propos de Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Services alimentaires A&W du Canada Inc. constitue la chaîne de restaurants de burgers à service rapide la plus ancienne et à la croissance la plus rapide du Canada. L'entreprise est une propriété canadienne à 100 %, et A&W représente l'une des marques les plus fortes au sein de l'industrie canadienne des services alimentaires. A&W est la seconde chaîne de restaurants de burgers en importance au pays avec plus de 970 restaurants d'un océan à l'autre. Pour plus de renseignements, visitez le site aw.ca. Trouvez A&W sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la sclérose en plaques

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de SP du monde. Cette maladie chronique souvent invalidante cible le système nerveux central, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. La SP est l'une des maladies neurologiques les plus répandues parmi les jeunes adultes du Canada. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP offre des programmes et des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille, et elle se porte à la défense de leurs droits. Elle finance de plus la recherche visant à améliorer la qualité de vie des gens atteints de SP, voire à guérir cette maladie. Pour faire un don à la Société de la SP ou pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

Dialoguez en ligne avec la collectivité de la SP : retrouvez la Société de la SP sur Instagram, Facebook et Twitter!

Christine Sinclair est disponible pour des entrevues les mardi 20 août et mercredi 21 août.

Susan Senecal, Pamela Valentine et des porte-parole d'A&W et de la Société canadienne de la sclérose en plaques, incluant des représentants locaux, sont disponibles sur demande pour accorder des entrevues.

