Le dévoilement a lieu au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg, situé dans les limites du territoire visé par le Traité no 1 sur les terres ancestrales des Métis de la rivière Rouge, également habitées par de nombreux Inuit

WINNIPEG, MB, le 5 févr. 2024 /CNW/ - CBC/Radio-Canada dévoilera aujourd'hui la toute première stratégie nationale autochtone du diffuseur public. Le dévoilement aura lieu au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg, situé dans les limites du territoire visé par le Traité no 1 sur les terres ancestrales des Métis de la rivière Rouge, également habitées par de nombreux Inuit.

Date : 5 février 2024



Heure : 15 h - 17 h HNC (13 h - 15 h HNP / 16 h - 18 h HNE)



Lieu : Musée canadien pour les droits de la personne

85, Israel Asper Way

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0L5

Stratégie nationale autochtone - CBC/Radio-Canada (Groupe CNW/CBC/Radio-Canada)

À leur arrivée, tous les représentants des médias devront présenter leur accréditation et s'inscrire. Les représentants des médias sans accréditation appropriée ne seront pas admis.

S'il vous faut installer une caméra, prévoyez d'arriver au plus tard à 14 h 30 HNC.

L'événement sera diffusé en direct sur YouTube : Vidéo français | Vidéo parquet (aucune traduction) | Vidéo anglais .

