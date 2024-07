WHITEHORSE, YT, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, fera une annonce de financement concernant le soutien à la Screen Production Yukon Association et à Shot in the Dark Productions afin de renforcer les capacités et d'élargir l'industrie des médias sur écran du Yukon.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : Le mercredi 3 juillet 2024

Heure : 10 h HAP (les médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 HAP)



Lieu :

Le studio de Screen Production Yukon Association

4049, avenue Fourth, l'ancien bâtiment du Centre des congrès

Whitehorse (Yukon)

