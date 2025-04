Avis aux médias - Bouclier vert dans l'Est de Montréal - Disponibilité médiatique de Luc Rabouin et Alia Hassan-Cournol

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - Le responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur, Luc Rabouin, et la conseillère de Ville du district de Maisonneuve-Longue-Pointe, Alia Hassan-Cournol, seront disponibles pour répondre aux questions des membres des médias. Il y sera question de l'annonce d'un investissement de 88 M$ visant à créer un bouclier vert qui protègera des quartiers des activités industrielles dans l'Est de Montréal.

Date : Le lundi 14 avril 2025



Heure : 11 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux représentantes et aux représentants des médias accrédités. Les membres des médias qui souhaitent participer au point de presse doivent s'inscrire auprès de [email protected].

