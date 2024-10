La série annuelle Fall Into ETF Investing (en anglais) présente des commentaires et des informations pédagogiques de certains des meilleurs spécialistes des finances personnelles et des FNB au Canada à l'intention des investisseurs autonomes.

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - BMO ETF Market Insights présente Fall Into ETF Investing (Investir dans les FNB) (en anglais), une série annuelle conçue pour les investisseurs autonomes canadiens, qui propose des conseils et des informations pédagogiques visant à renforcer les capacités des investisseurs individuels et à les aider à atteindre leurs objectifs en matière d'investissement.

Depuis plus de trois ans, la chaîne YouTube des FNB de BMO, ETF Market Insights, a partagé des informations et des points de vue sur l'investissement provenant d'un groupe diversifié d'acteurs du secteur et de participants au marché. Les épisodes précédents ont abordé un large éventail de sujets, notamment la construction de portefeuilles robustes, l'investissement actif ou passif, les nouveaux outils FNB, et bien d'autres encore, reconnaissant que de nombreux investisseurs autonomes se tournent vers les canaux numériques pour devenir des investisseurs mieux informés.

Fall Into ETF Investing, une série de quatre semaines conçue pour fournir des informations et des renseignements que les investisseurs individuels peuvent utiliser pour naviguer dans leur parcours d'investissement, propose des discussions stimulantes sur des sujets tels que :

les élections américaines;

la baisse des taux d'intérêt;

l'essor des FNB vente d'options d'achat couvertes chez les retraités;

les placements non traditionnels.

Suivez la série en direct sur la chaîne YouTube des FNB de BMO ou inscrivez-vous au bulletin pour recevoir les informations dans votre boîte de réception.

Programme : Fall Into ETF Investing Investir dans les FNB

Vendredi, 18 octobre 2024 | 13 h (HE)

Épisode Un : The Run up to the US Election - ETF Strategies (Vers l'élection américaine - Stratégies FNB)

Dans cet épisode, l'influenceur financier Adrian Bar, chef de la direction et cofondateur de Canadian In A T Shirt, et Bipan Rai, chef, Stratégies, BMO Gestion mondiale d'actifs, se joignent à nous pour discuter de l'élection présidentielle américaine de novembre et de ce qu'elle pourrait signifier pour les portefeuilles d'investissement. Les années électorales s'accompagnent de leur lot de volatilité sur les marchés, les investisseurs devant digérer la nouvelle des changements politiques à venir. Cet épisode examine les occasions et les risques au sein des secteurs et des zones du marché.

Vendredi, 25 octobre 2024 | 13 h (HE)

Épisode Deux : Gain from Falling Rates - Positioning Equities, Sectors and Fixed Income (Tirer parti de la baisse des taux - Positionner les actions, les secteurs et les titres à revenu fixe)

Kornel Szrejber, animateur invité spécial de la baladodiffusion Build Wealth Canada, se joint à Markus Otema, de Marchés des capitaux CIBC, et à Matt Montemurro, chef, FINB de titres à revenu fixe et d'actions, de BMO Gestion mondiale d'actifs, pour discuter des possibilités et des défis qui s'offrent aux investisseurs désireux de maximiser leurs rendements dans un contexte de baisse des taux d'intérêt. Cette table ronde explore l'effet de la baisse des taux sur les différentes catégories d'actifs, y compris les divers secteurs des actions et les titres à revenu fixe, tout en donnant un aperçu des stratégies de positionnement qui peuvent tirer parti d'un contexte de baisse des taux d'intérêt.

Vendredi, 1er novembre 2024 | 13 h (HE)

Épisode Trois : Cashflow & Growth - The Key to Retirement (Flux de trésorerie et croissance - la clé de la retraite)

Pat Bolland, ancien présentateur de Business News et hôte de The Just Word Podcast, et Kevin Prins, chef, Distribution, fonds négociés en bourse et distribution numérique, BMO Gestion mondiale d'actifs, discutent de la façon dont les stratégies d'options d'achat couvertes permettent aux investisseurs d'améliorer le niveau de flux de trésorerie de leur portefeuille, ce qui en fait une solution efficace pour les retraités. Ils examinent les différents compromis que les investisseurs doivent connaître et les différentes approches de la vente d'options d'achat couvertes.

Vendredi, 8 novembre 2024 | 13 h (HE)

Épisode Quatre : Beyond The Stock Market: Alternative Assets Explained (Au-delà de la bourse : Les catégories d'actifs non traditionnelles expliquées)

Dans un monde où les placements boursiers traditionnels n'offrent pas toujours la diversification ou les rendements recherchés par les investisseurs, les actifs non traditionnels sont devenus de plus en plus attrayants. Erin Allen, vice-présidente, FNB en ligne, BMO Gestion mondiale d'actifs, reçoit Andres Rincon, de Valeurs Mobilières TD, et Jimmy Xu, directeur général, chef, Liquidités de placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs, pour se pencher sur l'évolution du paysage des placements non traditionnels. Ils discuteront de la façon dont l'innovation dans ce domaine façonne le secteur des FNB et de l'investissement en général, en offrant de nouvelles possibilités intéressantes aux investisseurs qui cherchent à aller au-delà des placements conventionnels.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous la marque de commerce BMO Gestion mondiale d'actifs sont expressément conçus pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

Avis juridiques



Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L'investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l'investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

