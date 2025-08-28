STELLARTON, NS, le 28 août 2025 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou « l'entreprise ») (TSX: EMP.A) tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« AGA » ou l'« assemblée ») le jeudi 11 septembre 2025 au cinéma Cineplex, Aberdeen Mall, 612 East River Road, New Glasgow, (Nouvelle-Écosse). L'assemblée doit commencer à 10 h (HAE).

Webdiffusion de l'AGA

L'événement sera présenté en direct sur Internet par webdiffusion. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez visiter la section consacrée aux événements et aux présentations de notre site Web à https://www.empireco.ca/fr/events-and-presentations. La webdiffusion sera archivée et accessible sur le site Web d'Empire après l'événement.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026

Empire publiera ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2026 le 11 septembre 2025 à 6 h 30 (HAE). La publication sera suivie à 8 h 30 (HAE) d'une conférence téléphonique avec la haute direction.

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide de téléphoniste, veuillez inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse https://emportal.ink/4fAQQp9. Vous recevrez ensuite un message de rappel automatisé.

Voici les numéros à composer pour la conférence téléphonique :

416 945-7677

888 699-1199

Pour vous assurer d'obtenir la ligne, veuillez téléphoner 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique. Nous vous mettrons en attente jusqu'à ce que la conférence téléphonique commence. Les médias et le public investisseur peuvent assister à la conférence téléphonique en mode écoute seulement. Il sera également possible d'écouter une diffusion Web audio en direct en cliquant sur les liens rapides sur le site Web de l'entreprise, à l'adresse www.empireco.ca , puis en naviguant jusqu'au lien vers la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels d'Empire Company Limited.

Un enregistrement de la conférence pourra être écouté jusqu'à minuit, le 25 septembre 2025, et sur le site Web de l'entreprise pendant 90 jours après la conférence téléphonique. Pour accéder à la conférence téléphonique archivée, veuillez composer le 888 660-6345 et entrer le code d'accès 49443.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 31 G$ et qui comptent pour 17 G$ d'actifs, emploient environ 129 000 personnes.

