Avis aux médias - Assemblée générale de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) à Montréal - Panel « Les diffuseurs publics : au cœur de notre droit à l'information »

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que pour la première fois en Amérique du Nord, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) tiendra son assemblée générale annuelle à Montréal du 9 au 11 juin 2025, à l'invitation de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN). Dans ce cadre, les deux associations organisent le panel « Les diffuseurs publics : au cœur de notre droit à l'information », à la Maison de Radio-Canada le 9 juin à compter de 14 h.

Animé par Marie-Louise Arsenault, journaliste et animatrice à Radio-Canada et à Télé-Québec, l'événement réunira des journalistes œuvrant auprès de diffuseurs publics de partout dans le monde et membres de la FIJ :

Dominique Pradalié ( France ), présidente de la FIJ, ancienne Secrétaire générale du Syndicat national des journalistes (SNJ) et ex-journaliste à France TV

), présidente de la FIJ, ancienne Secrétaire générale du Syndicat national des journalistes (SNJ) et ex-journaliste à France TV Tom Mills (Grande-Bretagne), journaliste à la British Broadcasting Corporation ( BBC), sociologue à l'Université de Aston et auteur du livre The BBC : Myth of a Public Service

(Grande-Bretagne), journaliste à la BBC), sociologue à l'Université de Aston et auteur du livre Antoine Chuzeville ( France ), journaliste à France TV, premier secrétaire général du Syndicat National des Journalistes en France

), journaliste à France TV, premier secrétaire général du Syndicat National des Journalistes en Michiko Kurita (Japon), journaliste pour NHK, basée à Bruxelles , responsable du Bureau européen de la Japan Freelance Union

(Japon), journaliste pour NHK, basée à , responsable du Bureau européen de la Raffaele Lorusso (Italie), journaliste à la Rai News.it et ancien Secrétaire général de la Federazione Nazionale Stampa Italiana , syndicat des journalistes italiens

(Italie), journaliste à la Rai News.it et ancien Secrétaire général de la , syndicat des journalistes italiens Séamus Douley ( Irlande ), journaliste à la RTÉ, secrétaire général assistant de la National Union of Journalists (NUJ)

), journaliste à la RTÉ, secrétaire général assistant de la (NUJ) Annick Charette (Québec), présidente de la FNCC-CSN

La présidente de la FIJ, Dominique Pradalié et la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette, seront disponibles pour entrevue entre le 9 et le 11 juin.

De plus, l'exposition photo « Prison des médias au cœur de l'Europe » de l'Association biélorusse des journalistes (BAJ) sera présentée dans les locaux de la CSN. Actuellement, 40 journalistes sont derrière les barreaux en Biélorussie. Ce pays se classe 166e sur 180 pays dans le monde au « Classement de la liberté de la presse 2025 ».

À propos

Fondée en 1926, la FIJ est la plus grande organisation de journalistes au monde. Elle représente 600 000 professionnel-les des médias dans 187 syndicats et associations dans plus de 140 pays. Elle représente les journalistes au sein des Nations Unies et du mouvement syndical international.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

Pour renseignements : Eve-Marie Lacasse, Conseillère aux communications à la CSN, 514-809-7940, [email protected]