Avis aux médias - Annonce sur un important projet de recherche en transition énergétique

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la Mauricie, M. Jean Boulet, le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zone d'innovation), M. Donald Martel, le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Christian Blanchette, et le directeur du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), M. François Légaré, vous invitent à une conférence de presse concernant un important projet de recherche en transition énergétique.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 12 heures, le 10 décembre. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce

DATE : Le 10 décembre 2024 à 13 h 30

Arrivée des médias dès 13 h 15 LIEU : Trois-Rivières

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Simon Savignac, Directeur des communications et attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]