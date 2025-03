HALIFAX, NS, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le ministre fédéral des Anciens Combattants, Darren Fisher, le député Jaime Battiste, le ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse, Trevor Boudreau, et le vice-premier ministre et ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, René Legacy, se joindront à WMA, qui représente les 13 Premières Nations mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à Nova Scotia Power inc. et à la Banque de l'infrastructure du Canada pour faire une annonce importante en matière d'énergie.

Date : Mercredi 5 mars 2025



Heure : Annonce 11 h à 12 h 30 HA - Les médias sont priés d'arriver avant 10 h 30.



Lieu : Hôtel Delta par Marriott Dartmouth

240, av. Brownlow, Dartmouth (NÉ)

Salle Brownlow

Une option MS Teams est disponible pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre à l'événement.

