AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique des Cantons-de-l'Est

QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en compagnie du député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, de la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, du député de Richmond, M. André Bachand, du député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité), M. Gilles Bélanger, et du député de Mégantic, M. François Jacques, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant de nouveaux soutiens au secteur touristique des Cantons-de-l' Est.

Date : Le jeudi 4 avril 2024



Heure : 10 h



Lieu : Orford

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 4 avril 2024, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]