Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
18 sept, 2025, 17:30 ET
TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce importante en matière de logement en présence de l'honorable Adam van Koeverden, Secrétaire d'État aux Sports et député de Burlington-Nord--Milton-Ouest. Toutes les personnes présentes doivent porter un équipement de protection individuelle.
Date :
Vendredi 19 septembre 2025
Heure :
13 h 30 (HAE)
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Relations avec les médias [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
