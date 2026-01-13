KELOWNA, BC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de logement et d'infrastructure en présence de l'honorable Stephen Fuhr, député de Kelowna et secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), de Doug Rankmore, vice-président du conseil d'administration de la Central Okanagan Foundation, de Christina Verhagen, directrice générale de la Ki-Low-Na Friendship Society, de Mike Gawliuk, président-directeur général de la filiale de Kelowna de l'ACSM et de Trevor Moss, directeur général de la banque alimentaire du centre de l'Okanagan. Cette annonce concerne l'engagement continu du gouvernement du Canada à éliminer l'itinérance chronique partout au Canada dans le cadre de Résoudre la crise du logement : le Plan du Canada sur le logement, ainsi que de Vers un chez‑soi : la Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Date : Le mercredi 14 janvier 2026 Heure : 13 h (HNP) Lieu : Cour extérieure du bâtiment de Bright Mindz

2080, Benvoulin Court

Kelowna (Colombie-Britannique) V1W 3A4

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

