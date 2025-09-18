BURNABY, BC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de logement en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et de Kaela Schramm, directrice exécutive de M'akola Development Services.

Date : Le vendredi 19 septembre 2025 Heure : 10 h (HP)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias de LICC à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

