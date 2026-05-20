WHITEHORSE, YT, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député de Yukon, de l'honorable Cory Bellmore, ministre des Services aux collectivités, de l'honorable Brad Cathers, ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi que de l'honorable Scott Kent, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon.

Date : Jeudi 21 mai 2026

Heure : 11 h 00 [HY]

Lieu : Quai d'observation du fleuve Yukon - Whitehorse

Rue Front

Whitehorse (Yukon) Y1A 0G5

Pour participer virtuellement, veuillez communiquer avec [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Kara Johancsik, Communications, ministère des Services aux collectivités, Gouvernement du Yukon, 867-332-1237, [email protected]