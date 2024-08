QUÉBEC, QC, le 21 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada, au sujet de l'engagement continu du gouvernement du Canada en vue d'éliminer l'itinérance chronique au Canada grâce à Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Date : Le jeudi 22 août 2024



Heure : 09 h 00 HAE



Lieu : Café Rencontre du centre-ville, Auditorium





796, rue Saint-Joseph E,





Québec (Québec) G1K 3C3

Courriel : [email protected]

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154