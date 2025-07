WHITEHORSE, YT, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et du ministre Nils Clarke, au nom de Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités du Yukon.

Date : Le jeudi 3 juillet 2025 Heure : 10 h (HY) Lieu : Coupe-feu du secteur sud de Whitehorse

Situé au sud de Whitehorse, sur le chemin Mt Sima, à 100 mètres au nord de la station de ski.

