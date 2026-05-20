VANCOUVER, BC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, de Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver, et de Kevin Quinn, président-directeur général de TransLink.

Date : Jeudi 21 mai 2026



Heure : 10 h (HAP)



Lieu : Kiosque du parc Coopers (sur le sentier de la digue)

Chemin Marinaside Crescent

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6Z 3C4

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias - Ville de Vancouver, [email protected]; Relations avec les médias - TransLink, [email protected]